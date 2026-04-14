Κρήτη: Αυτοκίνητο σε «τρελή» πορεία «σάρωσε» τον κεντρικό δρόμο και παρέσυρε τα πάντα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, λίγο μετά τις 23:00, στον κεντρικό δρόμο τη οδό Ρούσσου Κουνδούρου του Αγίου Νικολάου, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου fonien.gr, οδηγός ασημί BMW φέρεται να κινούνταν με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, κατεβαίνοντας τον κεντρικό δρόμο της πόλης. Το όχημα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε στο πέρασμά του σταθμευμένα αυτοκίνητα, μπάρες προστασίας, φωτιστικά σώματα και άλλα αντικείμενα.

Αναστάτωσε τους πολίτες

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς εκείνη την ώρα στον δρόμο κινούνταν αρκετός κόσμος, κυρίως νεαρά άτομα, λόγω της εορταστικής ημέρας. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται στην τύχη και την έγκαιρη αντίδραση πεζών και οδηγών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη διαδικασία αποχώρησαν από το σημείο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.