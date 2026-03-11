Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ΙΧ παρασύρει θανάσιμα 25χρονο πάνω στο πεζοδρόμιο - Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης ενός 25χρονου πεζού από 27χρονο οδηγό οχήματος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας.



Στο οπτικό υλικό, από το τροχαίο που συνέβη το βράδυ της Τρίτης (10/03), φαίνεται ένα όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Λίγο πιο πίσω ακολουθεί το αυτοκίνητο του 27χρονου οδηγού, το οποίο φαίνεται να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας στο πέρασμά του ό,τι βρισκόταν μπροστά του, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.



Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οδηγοί των δύο οχημάτων να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας (κόντρες).

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 27χρονου, ο οποίος συνελήφθη, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για τη θανατηφόρα παράσυρση του 25χρονου πεζού, που κατέληξε ακαριαία ενώ τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 24χρονος που περπατούσε μαζί του στο πεζοδρόμιο.



Η εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως συνέπεια τον θάνατο, ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε, παραμένει υπό κράτηση.