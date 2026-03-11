Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο μετά την παράσυρση 78χρονης - Χωρίς δίπλωμα ο 20χρονος οδηγός

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από τα όσα συνέβησαν λίγα δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση 78χρονης γυναίκας στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3), περίπου στις 10:30, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν 20χρονος οδηγός αποχωρούσε από πρατήριο καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντί να κινηθεί με τη ροή της κυκλοφορίας, έβαλε όπισθεν, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα, πριν καταλήξει πάνω σε βαν.

Στη συνέχεια ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο για να αποφύγει τη σύλληψη. Στην προσπάθειά του έβαλε ξανά όπισθεν, χτυπώντας ένα μηχανάκι αλλά και την τζαμαρία φαρμακείου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο βίντεο που παρουσιάζει ο FLASH καταγράφεται η στιγμή που το όχημα κινείται με όπισθεν και πέφτει πάνω στην τζαμαρία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι να φτάσει στο σπίτι του ο 20χρονος προκάλεσε ζημιές και σε ακόμη έξι οχήματα.

Βίντεο ντοκουμέντο : 20χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παρέσυρε 78χρονη γυναίκα, τραυματίζοντάς την ελαφρά. pic.twitter.com/QmEebltFmS — Flash.gr (@flashgrofficial) March 11, 2026

Αστυνομικοί της ΕΛΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό λίγες ώρες αργότερα. Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορές ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η 78χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.