Πειραιάς: Κλειστοί δρόμοι την Κυριακή 15/3 – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί

Κυριακή στον Πειραιά με τρέξιμο, αλλά και κυκλοφοριακές αλλαγές. Η Κυριακή 15 Μαρτίου δεν θα είναι μια συνηθισμένη ημέρα για το λιμάνι. Ο Πειραιάς ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκατοντάδες δρομείς για το Piraeus Port Run 2026, μια διοργάνωση που γεμίζει την πόλη ενέργεια και κίνηση. Ωστόσο, αν σκοπεύετε να κατεβείτε στο κέντρο με το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι ο χάρτης των μετακινήσεων αλλάζει προσωρινά.

Η Τροχαία έχει ήδη ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς η παραλιακή ζώνη και κεντρικές αρτηρίες θα παραδοθούν αποκλειστικά στους αθλητές. Η εμπειρία λέει πως σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καλός προγραμματισμός είναι ο καλύτερος σύμμαχος για να αποφύγετε την ταλαιπωρία.

Ποιες ώρες και πού θα «κοπεί» η κυκλοφορία

Οι ρυθμίσεις δεν θα διαρκέσουν όλη την ημέρα, αλλά θα επικεντρωθούν στο «ζωηρό» πρωινό της Κυριακής. Συγκεκριμένα, από τις 09:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, αναμένονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας. Οι δρομείς θα ακολουθήσουν μια πανέμορφη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα, η οποία όμως περιλαμβάνει τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Το κλείσιμο των δρόμων θα ξεκινήσει από την Ηρώων Πολυτεχνείου και θα επεκταθεί στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού, την Ακτή Θεμιστοκλέους και την Ακτή Μουτσοπούλου. Η διαδρομή περνά από την εμβληματική Πλατεία Αλεξάνδρας, ενώ στο ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου έχει οριστεί το σημείο αναστροφής. Στην επιστροφή τους, οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσω των οδών Φρεαττύδος και Σαχτούρη, καταλήγοντας και πάλι στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Οδηγίες για τους οδηγούς: Πώς θα κινηθείτε

Η αστυνομία θα βρίσκεται σε κάθε κρίσιμο σημείο για να καθοδηγεί τους οδηγούς. Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται σε γειτονικούς δρόμους, όμως η σύσταση των αρχών είναι σαφής: αποφύγετε τη διέλευση από το κέντρο και την παραλιακή του Πειραιά κατά τις ώρες του αγώνα, αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Αν το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει βόλτα ή δουλειά στην περιοχή, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ξεκινήστε λίγο νωρίτερα (ή αργότερα) για να γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα. Ο στόχος είναι να απολαύσουν οι δρομείς τη διαδρομή με ασφάλεια και οι κάτοικοι να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο.

Πάρτε τον χρόνο σας, ακολουθήστε τις υποδείξεις των αστυνομικών και –γιατί όχι– αν βρεθείτε εκεί, χαρίστε ένα χειροκρότημα στους αθλητές.