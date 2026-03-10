Πειραιάς: Οδηγός- δημόσιος κίνδυνος παρέσυρε 78χρονη, τράκαρε και συνέχισε απτόητος

Σκηνές από ταινία δράσης του Χόλυγουντ εκτυλίχθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (10/3) στον Πειραιά, με «πρωταγωνιστή» έναν 20χρονο οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου που παρέσυρε κυριολεκτικά τα πάντα στο διάβα του.

Όλα ξεκίνησαν στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου όπου ο 20χρονος χτύπησε και παρέσυρε με το όχημά του μία 78χρονη γυναίκα τραυματίζοντάς την ευτυχώς ελαφρά, χωρίς όμως να παραμείνει στο σημείο. Μάλιστα, κατά τη διαφυγή του, συγκρούστηκε με ένα έτερο διερχόμενο όχημα και προσέκρουσε σε μια σταθμευμένη μοτοσικλέτα η οποία με τη σειρά της έπεσε πάνω σε τζαμαρία καταστήματος και προξένησε ζημιές.

Ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα

Η… τρελή πορεία του ΙΧ αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 20χρονος, καθώς στη συνέχεια κινήθηκε στην περιοχή της Πειραϊκής όπου προξένησε ζημιές σε 6 σταθμευμένα οχήματα, χωρίς όμως να σταματήσει ούτε εκεί παρότι και το δικό του ΙΧ αυτοκίνητο είχε πάθει αρκετές ζημιές.

Τελικά, μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ στην ευρύτερη περιοχή, ο 20χρονος εντοπίστηκε κοντά στην οικία του, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία ενώ θα επιβληθούν και διοικητικά πρόστιμα με βάση τον ΚΟΚ.