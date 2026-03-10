Ελλάδα Θεσσαλονίκη Τροχαίο Αστυνομία Local News

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος από ΙΧ που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο

Tροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, 27χρονος  οδηγός ΙΧ βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς.

Τη ζωή του έχασε 25χρονος, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. 

Ο οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης. 

