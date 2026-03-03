Φονική καραμπόλα στην Ποσειδώνος: Μεθυσμένος ο 23χρονος Τσέχος οδηγός

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο 23χρονος οδηγός, τσέχικης καταγωγής, ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 3 Μαρτίου προκάλεσε θανατηφόρα καραμπόλα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά, προκαλώντας σκηνές πανικού στο σημείο, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 23χρονος από την Τσεχία προκάλεσε το φονικό τροχαίο πέφτοντας πάνω σε οχήματα που ήταν ακινητοποιημένα λόγω ερυθρού σηματοδότη.

Στη συνέχεια προσέκρουσε στο όχημα του 25χρονου, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις με ακόμη τρία προπορευόμενα οχήματα που βρίσκονταν στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο 25χρονος οδηγός, Ρουμανικής καταγωγής τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράλληλα, από την καραμπόλα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ακόμη άνδρες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Αμέσως στο σημείο έσπευσε η Τροχαία η οποία διενήργησε αλκοτέστ στον 23χρονο οδηγό και στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη σωματική βλάβη.