Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο στο Λουτράκι - Συγκρούστηκαν δύο μηχανές

Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που για την ώρα είναι ασαφείς και διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός της μιας μηχανής.

Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.



Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δίκυκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.



Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.