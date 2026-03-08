Κρήτη: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο Ηράκλειο - Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 8 Μαρτίου σε περιοχή του Ηράκλειου, στην Κρήτη.



Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλαφ Πάλμε, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr.

PATRIS.GR

Άμεσα έσπευσε στο σημείο το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τα δύο άτομα, μεταφέροντάς τα στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένα.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.