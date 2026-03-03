Φονική καραμπόλα στην Ποσειδώνος: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Τραγική κατάληξη είχε η καραμπόλα πέντε οχημάτων που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν -υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες- πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά, προκαλώντας σκηνές πανικού στο σημείο, στο ύψος της Στρατηγού Σαράφη.

Δύο τραυματίες

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στη φονική σύγκρουση.