Πτώση οχήματος από αυτοκινητάμαξα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Κλειστές δύο λωρίδες

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκληθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του πρώτου τούνελ στην περιοχή της Καλλιθέας, λόγω πτώσης οχήματος από αυτοκινητάμαξα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο οι Αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο δύο λωρίδων κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην περιοχή.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση του οχήματος, ενώ συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνσή του και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή ή να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος.

