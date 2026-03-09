Ο… σιωπηλός πόλεμος νότια της Κρήτης: Οι άνθρωποι του Λιμενικού στην πρώτη γραμμή της διάσωσης

Την τελευταία διετία –και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες– νότια της Κρήτης εξελίσσεται ένας σιωπηλός «πόλεμος». Ένας καθημερινός αγώνας έρευνας και διάσωσης, με επίκεντρο τις μεταναστευτικές ροές που εντείνονται με ασφυκτικούς ρυθμούς και η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα πιο δραματική, στη …σκιά των φονικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Σε αυτόν τον άτυπο «πόλεμο», τα πληρώματα των σκαφών του Λιμενικού Σώματος έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως αποδεικνύουν οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μεταξύ αυτών, το πλήρωμα του υπερσύγχρονου ΠΛΣ 624 αλλά και το πλήρωμα του ΠΛΣ 020 –του παλαιότερου εν ενεργεία σκάφους του Σώματος– που ανήκουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

