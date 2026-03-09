Κρήτη: Νεκρός 51χρονος που κρεμάστηκε από δέντρο - Είχε αφήσει σημείωμα και βίντεο στο κινητό του

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (9/3) ένας 51χρονος άνδρας σε χωριό του δήμου Κισσάμου της Κρήτης, κοντά στη Γραμβούσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και το αυτοκίνητό του.

Μέσα στο όχημα είχε αφήσει σημείωμα, με το οποίο καλούσε τις Αρχές να ελέγξουν το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο είχε αφήσει ανοιχτό και ξεκλείδωτο.

Όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί του Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, στο κινητό υπήρχε βίντεο που είχε καταγράψει ο ίδιος, στο οποίο φέρεται να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.