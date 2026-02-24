Τραγωδία στα Χανιά: Άνδρας έδωσε τέλος στη ζωή του ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά η αυτοκτονία ενός 77χρονου άνδρα, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο. Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο 77χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετική καραμπίνα, προχωρώντας στο απονενοημένο διάβημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέονται με την απόφασή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς ήταν ακαριαίος.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.