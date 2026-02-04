Ακράτα: Πέθανε ο 75χρονος που είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει με αυτοσχέδια θηλιά

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ηλικιωμένος άνδρας που είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής.

Όλα ξεκίνησαν στις 17 Ιανουαρίου, όταν αστυνομικοί του Α.Τ. Ακράτας ενημερώθηκαν ότι ένας 75χρονος άνδρας αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί από οικείους κι ενώ λίγο πριν επιχείρησε να αυτοκτονήσει με αυτοσχέδια θηλιά που είχε τοποθετήσει σε όργανο γυμναστικής, όπως αναφέρει το tempo24.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου και διασωληνώθηκε.

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας, άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.