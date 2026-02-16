Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος σε θερμοκήπιο - Έφτιαξε αυτοσχέδιο βρόγχο

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026, όταν ένας νεαρός εντοπίστηκε απαγχονισμένος μέσα σε θερμοκήπιο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι ένας νεαρός αλλοδαπός βρέθηκε κρεμασμένος σε θερμοκήπιο, στην περιοχή του Βουπρασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 τα πλήρη στοιχεία του άνδρα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πρόκειται πιθανότατα για υπήκοο Νεπάλ, ηλικίας περίπου 22 ετών.

Ο άνδρας απαγχονίστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας για αυτοψία του χώρου καθώς και ιατροδικαστής.

Όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοκτονία καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.