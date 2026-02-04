Αδιανόητη τραγωδία: Τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν ταυτόχρονα επειδή ο πατέρας τούς απαγόρευσε το κινητό

Δεν χωρά ανθρώπου νους την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Ινδία, εκεί όπου τρεις ανήλικες αδελφές αυτοκτόνησαν, όταν ο πατέρας τους, τους απαγόρευσε να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.

Τα τρία κορίτσια πήδηξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τους, στον 9ο όροφο της πολυκατοικίας, αφήνοντας μάλιστα πίσω τους ένα οκτασέλιδο σημείωμα.



Οι αδερφές - η 12χρονη Pakhi, η 14χρονη Prachi και η 16χρονη Vishika - φέρονται να ήταν αναστατωμένες επειδή ο πατέρας τους, τους είχε πάρει τα κινητά τους τηλέφωνα.



Τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Φεβρουαρίου, οι αδελφές συγκεντρώθηκαν στο μπαλκόνι και έκλεισαν την πόρτα με μάνταλο πριν πηδήξουν από το παράθυρο η μία μετά την άλλη.



Αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης σημειώνουν ότι οι κραυγές τους ήταν αρκετά δυνατές ώστε να ξυπνήσουν τους γονείς, τους γείτονες και τους φύλακες ασφαλείας στο συγκρότημα διαμερισμάτων που διέμενε η οικογένεια.



Αλλά όταν οι γονείς έσπασαν την πόρτα, ήταν ήδη πολύ αργά, όπως αναφέρει η Daily Mail.



«Όταν φτάσαμε στο σημείο, επιβεβαιώσαμε ότι τρία κορίτσια είχαν πεθάνει αφού πήδηξαν από το κτίριο», δήλωσε ο Atul Kumar Singh, εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ στην Ινδία κατέγραψαν τα σώματα των νεαρών κοριτσιών στο έδαφος έξω από το κτίριο, καθώς η μητέρα τους έκλαιγε με λυγμούς και ένα πλήθος σοκαρισμένων γειτόνων παρακολουθούσε.



Αργότερα αναφέρθηκε ότι δύο από τις αδελφές μπορεί να έπεσαν κατά λάθος ενώ προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την τρίτη αδελφή.



Η εμμονή των τριών αδελφών

Λέγεται ότι οι αδερφές ήταν τόσο εμμονικές με την κορεατική κουλτούρα -συμπεριλαμβανομένων των ταινιών, της μουσικής και των τηλεοπτικών σειρών- που είχαν πάρει κορεατικά ονόματα.



«Τις τελευταίες ημέρες, τους είχε απαγορευτεί η πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, ένας περιορισμός που φαίνεται να τις επηρέασε», δήλωσε ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής Nimish Patel.



Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα οκτασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας, γραμμένο στις σελίδες ενός ημερολογίου τσέπης.



Ο συντετριμμένος πατέρας, Chetan Kumar, περιέγραψε όσα είχε διαβάσει. «Είπαν: "Μπαμπά, συγγνώμη, η Κορέα είναι η ζωή μας, η Κορέα είναι η μεγαλύτερη αγάπη μας, ό,τι και να πεις, δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε. Οπότε αυτοκτονούμε", είπε ο Kumar.

«Αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν γονέα ή παιδί», πρόσθεσε.

Το σημείωμα έγραφε επίσης: «Προσπαθήσατε να μας απομακρύνετε από τους Κορεάτες, αλλά τώρα ξέρετε πόσο αγαπάμε τους Κορεάτες».



Εικόνες από το σπίτι τους αποκάλυψαν σημειώσεις σε έναν τοίχο στην κρεβατοκάμαρα των κοριτσιών, όπως: «Είμαι πολύ πολύ μόνη» και «ραγίζει η καρδιά μου».



«Είναι σαφές ότι τα κορίτσια επηρεάστηκαν από την κορεατική κουλτούρα και το ανέφεραν στο σημείωμα αυτοκτονίας», είπε ο Patel.



Ο εθισμός τους στα τηλέφωνα λέγεται ότι ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και έγινε τόσο έντονος που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν από δύο χρόνια.

