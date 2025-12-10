Αυστραλία: «Γλυκόπικρη νίκη» η απαγόρευση των social για μαμά 14χρονου που αυτοκτόνησε λόγω bullying

Η Μία Μπάνιστερ, μια Αυστραλή που ο γιος της, θύμα παρενόχλησης στο διαδίκτυο που προσβλήθηκε από ανορεξία, αυτοκτόνησε, υποδέχθηκε την απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία για τα παιδιά κάτω των 16 ετών ως μια «γλυκόπικρη» νίκη και υποσχέθηκε να συνεχίσει τον αγώνα.

Πέρυσι, ο έφηβος γιος της αυτοκτόνησε μετά την παρενόχλησή του στο διαδίκτυο. Ο 14χρονος ήταν επίσης εκτεθειμένος σε περιεχόμενα που ενίσχυσαν τις διατροφικές του διαταραχές σε εφαρμογές όπως το TikTok, το Snapchat και το YouTube.

Η Μπάνιστερ και άλλοι γονείς, τα παιδιά των οποίων αυτοκτόνησαν αφού έπεσαν θύματα παρενόχλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν περάσει χρόνια κάνοντας εκστρατεία για τον νόμο αυτόν. Αυτό που ελπίζουν είναι να μην υποφέρει πια καμία άλλη οικογένεια όπως εκείνοι.

Οι προσπάθειές τους ανταμείφθηκαν τώρα: Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους κάτω των 16 ετών.

Οι πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με αυτό κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμου 33 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Θα έδινα τα πάντα να ήταν εδώ ο Όλι»

«Θα έδινα τα πάντα –και λέω τα πάντα– για να ήταν ο Όλι μαζί μου εδώ σήμερα», λέει η Μπάνιστερ στο AFP.

«Είναι πικρό. Είμαι περήφανη που θα δώσουμε το παράδειγμα και ελπίζω ότι θα ακολουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος και ότι θα σωθούν οι μελλοντικές γενιές από τους κινδύνους στο διαδίκτυο».

Μολονότι έχει εξαντληθεί από μήνες προσπαθειών, η Μπάνιστερ πιστεύει ότι η μάχη της δεν έχει τελειώσει.

«Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», λέει η ίδια, η οποία είναι επικεφαλής ένωσης που στοχεύει στην ενημέρωση για τις διατροφικές διαταραχές στους νεαρούς άνδρες.

Στη σωστή κατεύθυνση

Για τον Γουέιν Χόλντσγουορθ, που έχασε τον 17χρονο γιο του Μακ πριν από δύο χρόνια αφού έπεσε θύμα σεξουαλικής απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νέος νόμος δεν είναι παρά μόνον η αρχή.

Ο Χόλντσγουορθ ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ώστε να προειδοποιούνται τα παιδιά προτού κλείσουν τα 16.

«Τα παιδιά που χάσαμε δεν πέθαναν μάταια, διότι σήμερα, μας βλέπουν από ψηλά με υπερηφάνεια για τη δουλειά που έχουμε όλοι κάνει», είπε σε εκδήλωση στο Σίδνεϊ που έγινε με αφορμή την ισχύ των νέων κανονισμών.

Ωστόσο κάποιοι έφηβοι δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν τη διαδικτυακή παρουσία τους ή ότι είπαν ψέματα στη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας τους σε κάποια πλατφόρμα.

Οι αρχές παραδέχονται ότι ο νόμος «δεν θα είναι τέλειος», αλλά υποστηρίζουν ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Ζόι, δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο που έχει πάνω από 58.000 ακολούθους στο TikTok, τους υποσχέθηκε ότι θα παρακάμψει τους κανόνες.

«Θα μπορείτε πάντα να με βρείτε σε άλλες πλατφόρμες», είπε σε βίντεό της που δημοσιεύτηκε πριν από την απαγόρευση.

«Θα είμαι πάντα εκεί, θα βρω έναν τρόπο να ξεφύγω, θα βρω έναν τρόπο να συνεχίσω να δημοσιεύω και να δημιουργώ περιεχόμενο», σημείωσε η Ζόι, η οποία χρησιμοποιεί μόνο το μικρό της όνομα στο διαδίκτυο.

«Μην επιτρέψετε να νικηθείτε από αυτήν την ανόητη κυβέρνηση που προσπαθεί να μας στενοχωρήσει και να μας ελέγξει», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.