«Πόλεμος» από τη Reddit για το κόψιμο των social στους εφήβους: Ξεκινά δικαστική μάχη στην Αυστραλία

Νομικό «πόλεμο» κατά της απαγόρευσης των social media για άτομα των 16 ετών στην Αυστραλία ξεκινά το Reddit, προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επειδή συμπεριλαμβάνει και τη δική του πλατφόρμα στον ηλικιακό περιορισμό.

Σε ανάρτησή της την Παρασκευή (12/12), η αμερικανική εταιρεία του Reddit τόνισε ότι ενώ συμφωνεί γενικά με την προστασία των ατόμων κάτω των 16 ετών, ο νόμος «έχει το ατυχές αποτέλεσμα να επιβάλλει παρεμβατικές και ενδεχομένως ανασφαλείς διαδικασίες επαλήθευσης σε ενήλικες καθώς και σε ανηλίκους, απομονώνοντας τους εφήβους από την ικανότητα να συμμετέχουν σε εμπειρίες κοινότητας κατάλληλες για την ηλικία τους».

Φωτό: Reuters

«Απευθυνόμαστε σε ενήλικες»

Η Reddit δήλωσε ότι υπάρχει ένα «παράλογο συνονθύλευμα» πλατφορμών που περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.

«Όπως το έθεσε η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ‘υπάρχουν λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να επιτύχουν τον στόχο της προστασίας των παιδιών και των νέων από τις διαδικτυακές βλάβες, αλλά χωρίς να έχουν τόσο σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε άλλα ανθρώπινα δικαιώματα’», υπογράμμισε η εταιρεία που διαχειρίζεται το Reddit.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Reddit υποστήριξε ότι αποτελεί ένα φόρουμ κυρίως για ενήλικες χωρίς τις παραδοσιακές λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες η κυβέρνηση «έχει διαφωνήσει». Όπως δήλωσε η εταιρεία, η συντριπτική πλειοψηφία των Redditors είναι ενήλικες και ότι η διαφήμισή του δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών.

Εκατομμύρια έφηβοι έχουν αποκλειστεί από πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης / Reuters

«Δεν αμφισβητούμε γενικά την απαγόρευση»

Η Reddit αμφισβητεί τον νόμο που εφαρμόζεται στην Αυστραλία με το σκεπτικό ότι παραβιάζει την ελευθερία της πολιτικής επικοινωνίας. Επιδιώκει επίσης να αμφισβητήσει το κατά πόσον το Reddit θα μπορούσε να θεωρηθεί πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με περιορισμό ηλικίας βάσει της νομοθεσίας.

Η Reddit δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να αμφισβητήσει τον νόμο για να αποφύγει τη συμμόρφωση, τονίζοντας ότι έχει εφαρμόσει ηλικιακούς περιορισμούς από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

«Παρά τις καλύτερες προθέσεις, αυτός ο νόμος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική προστασία των νέων στο διαδίκτυο», ανέφερε η Reddit. «Επομένως, ενώ θα συμμορφωθούμε με αυτόν τον νόμο, έχουμε την ευθύνη να μοιραστούμε την άποψή μας και να διασφαλίσουμε ότι θα εξεταστεί από τα δικαστήρια».

Φωτό: Reuters

Τι λέει νομικός για την απαγόρευση - «Υπάρχουν έγκυρες ενστάσεις»

Νομικοί καταθέτουν τις δικές τους ενστάσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media που έχει επιβληθεί στους εφήβους της Αυστραλίας.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Sarah Joseph, από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Griffith, δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα κατά της απαγόρευσης.

«Πιστεύω ότι η νομοθεσία έχει αποκλείσει την κύρια πηγή πολιτικής πληροφόρησης για άτομα κάτω των 16 ετών, όσον αφορά τη λήψη και την παροχή πληροφοριών. Ενώ αυτή δεν είναι η πρόθεση της νομοθεσίας, αυτή είναι μία από τις πολλές επιπτώσεις της», τόνισε.

«Ενώ άλλες πηγές παραμένουν ανοιχτές, λειτουργούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους και δεν παρέχουν τα ίδια μέσα για την επικοινωνία των απόψεων και την ίδια ποικιλία απόψεων», σημείωσε η Griffith.

Ωστόσο, η Joseph τόνισε ότι η προσφυγή της Reddit στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι πιο πιθανό να αποτύχει, όπως και οι περισσότερες προσφυγές κατά της νομοθεσίας βασισμένες στο επιχείρημα «αποσιώπησης της ελευθερίας επικοινωνίας».

«Η ελευθερία εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο συνεχίζει να θεωρεί ότι ο νόμος είναι αναλογικός. Στην πραγματικότητα, η συνταγματική ελευθερία είναι αρκετά αδύναμη λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει ερμηνευτεί και εφαρμοστεί», σημείωσε η καθηγήτρια Νομικής.

«Δεν είμαστε σαν τα άλλα social media»

Για να υποστηρίξει τη θέση της, η Reddit δήλωσε ότι τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας της διαφέρουν πολύ από άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να εκθέσουν τους εφήβους σε κινδύνους.

Όπως υποστηρίζει, το Reddit δεν προωθεί την παρουσία σε πραγματικό χρόνο, τα αιτήματα φιλίας ή τις ροές δραστηριότητας που οδηγούν σε συνεχή αλληλεπίδραση. Επίσης, δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να συλλέγει ελάχιστες προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες για να διατηρήσει την ψευδωνυμία στην πλατφόρμα.

Το Reddit ήταν μια «πλατφόρμα με ψευδώνυμο που οργανώθηκε γύρω από την ανταλλαγή πληροφοριών σε θεματικές κοινότητες και όχι σε προσωπικά προφίλ ή κοινωνικά δίκτυα», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Οι 10 πλατφόρμες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι συμπεριλαμβάνονταν στην απαγόρευση είναι οι: Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok και Reddit. Όλες είχαν εφαρμόσει σχετικά μέτρα συμμόρφωσης έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.