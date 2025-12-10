Αυστραλία: Πρεμιέρα στο πρώτο ban των social media για τους κάτω των 16 - Πώς αντιδρούν οι έφηβοι

Αδύνατη είναι από τα ξημερώματα της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκατομμύρια παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία μετά την εφαρμογή τους αυστηρού νόμου που θέσπισε η κυβέρνηση Αλμπανέζε.

Πρόκειται για την παγκόσμια πρώτη καθώς είναι η μοναδική χώρα που προχώρησε στην απενεργοποίηση όλων των λογαριασμών των οποίων οι κάτοχοι είναι έφηβοι μαθητές. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να να τερματιστεί ο εθισμός των νέων στις οθόνες αλλά και να προστατευτεί η ψυχική τους υγεία.

Ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου, αρκετές εφαρμογές των Social Media προχώρησαν στην απενεργοποίηση των λογαριασμών. Κάθε παιδί από 16 ετών και κάτω λάμβανε ένα μήνυμα στο κινητό του στο οποίο ενημερωνόταν ότι δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον αυστηρό νόμο, εάν κάποια εφαρμογή δεν συμμορφωθεί κινδυνεύει με πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια.

Μήνυμα από εφαρμογή ότι ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε μετά τον αυστηρό νόμο στην Αυστραλία / Reuters

Οι πρώτες αντιδράσεις εφήβων

Σύμφωνα με το ABC Australia που επικοινώνησε με έφηβους κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής, αρκετοί είναι αυτοπί που βλέπουν με θετικό μάτι το νέο μέτρο.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφοι ρώτησαν μαθητές έξω από ένα σχολείο στο Σίδνεϊ βλέπουν ενδεχομένως κάποιο όφελος. Όπως τονίζουν, προς έκπληξή τους, αρκετοί θεωρούν πως θα τους κάνει περισσότερο καλό παρά κακό.

«Νομίζω ότι θα είναι κάτι καλό, επειδή υπάρχει πολύ επιβλαβές περιεχόμενο εκεί έξω στο οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να εκτεθεί» είπε ένας μαθητής με έναν άλλο να προσθέτει «Θα ακολουθήσω τους κανόνες επειδή ξέρω ότι είναι προς το καλύτερο και μπορούν μόνο να με βοηθήσουν». «Πιθανότατα θα είναι καλό για την ψυχική μας υγεία, επειδή ο χρόνος που περνάμε μπροστά σε οθόνες θα μειωθεί» σχολίασε ένας τρίτος μαθητής που δεν κατονομάζεται.



Από την άλλη φυσικά υπάρχουν και εκείνα τα παιδιά που έχουν ενοχλεί με το τόσο αυστηρό μέτρο. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο BBC, η Μέρι, μια 14χρονη μαθήτρια ανέφερε «είμαι κατά αυτής της απαγόρευσης, καθώς πιστεύω ότι η εφαρμογή της δεν έχει μελετηθεί καλά και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.

Για τους περισσότερους εφήβους, πιστεύω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει περισσότερο καλό παρά κακό. Εγώ είχα μόνο θετικές εμπειρίες. Δημιουργούν ένα σημαντικό περιβάλλον για φιλία και κοινωνική αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα παρέχουν έναν απλό τρόπο χαλάρωσης μετά από μια κουραστική μέρα ή για να επικοινωνήσουν με άλλους όταν χρειάζονται υποστήριξη.

Πολλοί έφηβοι, όπως εγώ, θα νιώσουν μια απώλεια τώρα που αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει πια, καθώς έχει γίνει ένα τεράστιο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί και αυτό είναι που πρέπει να βελτιωθεί, όχι η εφαρμογή ενός περιορισμού που δεν θα λειτουργήσει και θα δημιουργήσει μόνο περισσότερα προβλήματα».

Πέτυχε το πείραμα;

Πάντως, όπως αποκάλυψε η Guardian Australia, έχουν υπάρξει αναφορές για άτομα κάτω των 16 ετών που πέρασαν με επιτυχία τα τεστ διασφάλισης ηλικίας και face control, αλλά η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι δεν αναμένει ότι η απαγόρευση θα είναι τέλεια από την πρώτη κιόλας μέρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Αυστραλιανό μέσο, ένας 15χρονος κατάφερε να περάσει τον οπτικό έλεγχο ηλικίας του Snapchat, με την πλατφόρμα να προειδοποιεί για τη δυσκολία εφαρμογής της νομοθεσίας.