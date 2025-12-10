ΗΠΑ: Περιορισμοί στη χρήση των social media από ανήλικους

Τα τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει το νομικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ψυχική υγεία, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Παρότι δεν υπάρχει ενιαία ομοσπονδιακή νομοθεσία που να ρυθμίζει πλήρως τη χρήση των Social Media, αρκετές πολιτείες και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουν προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Κεντρικό σημείο αναφοράς παραμένει ο νόμος COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), ο οποίος απαγορεύει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς γονική συναίνεση.

Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και Snapchat θέτουν ως ελάχιστη ηλικία εγγραφής τα 13 χρόνια.

Αυστηροποίηση των μέτρων σε Γιούτα, Λουιζιάνα και Φλόριντα





Τα τελευταία δύο χρόνια, αρκετές πολιτείες έχουν υιοθετήσει αυστηρότερα μέτρα. Η Γιούτα και η Λουιζιάνα έχουν προχωρήσει στη θέσπιση ρυθμίσεων που απαιτούν υποχρεωτική γονική συγκατάθεση για τη χρήση social media από ανήλικους κάτω των 18 ετών, ενώ περιορίζουν την πρόσβαση κατά τις βραδινές ώρες και επιβάλλουν αυξημένες απαιτήσεις επαλήθευσης ηλικίας.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες εξετάζονται σε πολιτείες όπως η Αριζόνα, το Αρκάνσας και η Καλιφόρνια, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στην ανάγκη προστασίας από εθιστική χρήση, διαδικτυακό εκφοβισμό και ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν υιοθετήσει δικές τους πολιτικές αυτορρύθμισης.

Το Tik Tok και το Instagram έχουν εισαγάγει προεπιλεγμένα «restricted modes» (ρυθμιση περιορισμένης χρήσης) για χρήστες 13–15 ετών, ενώ περιορίζουν τα απευθείας μηνύματα από αγνώστους και μειώνουν την προβολή ευαίσθητου περιεχομένου. Επίσης, ενισχύονται τα εργαλεία γονικού ελέγχου, με δυνατότητα παρακολούθησης χρόνου χρήσης και ρυθμίσεων ασφαλείας. Παρότι το τοπίο στις ΗΠΑ παραμένει μεταβαλλόμενο, η γενικότερη τάση είναι ξεκάθαρη: ενισχύονται οι έλεγχοι, αυξάνονται οι απαιτήσεις διαφάνειας για τις πλατφόρμες και διευρύνεται η συζήτηση γύρω από την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ψηφιακής ελευθερίας των νέων και της προστασίας τους από online κινδύνους.