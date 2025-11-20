Lockdown στα social για τους Αυστραλούς έφηβους - Η Meta διαγράφει λογαριασμούς από 4 Δεκεμβρίου

Τέλος και με τον νόμο τα social media για τους έφηβους στην Αυστραλία αφού η Meta έχει αρχίσει να στέλνει «ραβασάκια» σε λογαριασμούς που υποπτεύεται ότι τα διαχειρίζονται παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών.

Η Meta, που κατέχει τις πλατφόρμες Instagram-Facebook και Threads, δήλωσε ότι έχει αρχίσει να ειδοποιεί τους χρήστες μέσω SMS, email και μηνυμάτων εντός των εφαρμογών. «Οι λογαριασμοί σας θα απενεργοποιηθούν οριστικά από τις 4 Δεκεμβρίου» γράφει το μήνυμα το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τον νέο αυστηρό νόμο απαγόρευσης χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από έφηβους στην Αυστραλία.

Face control μέσω... selfies

Σημειώνεται μάλιστα ότι, παιδιά κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν πλέον να δημιουργούν νέους λογαριασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της. Μάλιστα, η εταιρεία ζητά από τους νεαρούς χρήστες να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ώστε να μπορούν να λάβουν ειδοποίηση όταν γίνουν ξανά επιλέξιμοι να ανοίξουν λογαριασμό.

Επιπρόσθετα, όσοι δηλώσουν ότι είναι άνω του ορίου ηλικίας, μπορούν να αμφισβητήσουν τον περιορισμό στέλνοντας μια «selfie» ή ένα βίντεο, στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ηλικίας μέσω ανάλυσης προσώπου. Μπορούν επίσης να προσκομίσουν άδεια οδήγησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Όλες αυτές οι μέθοδοι επαλήθευσης έχουν αξιολογηθεί από το βρετανικό Σχήμα Πιστοποίησης Ελέγχου Ηλικίας (ACCS) σε έκθεση που ανατέθηκε νωρίτερα φέτος από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Η ACCS σημείωσε ότι, παρότι κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα, «δεν υπάρχει μια ενιαία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις, ούτε λύσεις εγγυημένα αποτελεσματικές σε κάθε εφαρμογή».

«Παρότι εργαζόμαστε εντατικά για να αφαιρέσουμε όλους τους χρήστες που θεωρούμε ότι είναι κάτω των 16 ετών έως τις 10 Δεκεμβρίου, η συμμόρφωση με τον νόμο θα είναι μια συνεχής και πολυεπίπεδη διαδικασία», δήλωσε στο Reuters Financial η Antigone Davis, αντιπρόεδρος και παγκόσμια επικεφαλής ασφάλειας της Meta.

Η εταιρεία επιθυμεί τη θέσπιση νόμου που θα απαιτεί γονική έγκριση για τη λήψη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών. Όπως δήλωσε στο αυστραλιανό Seven News: «Οι έφηβοι είναι ευρηματικοί και μπορεί να επιχειρήσουν να παρακάμψουν τα μέτρα επαλήθευσης ηλικίας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιορισμένες υπηρεσίες». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Έχουμε δεσμευτεί να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούμε με τον νόμο».

«Τα παιδιά πρέπει να μείνουν παιδιά»

Η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας της Αυστραλίας, Τζούλι Ίνμαν Γκραντ, ανέφερε ότι η απαγόρευση αποσκοπεί στο να προστατεύσει τους εφήβους «από πιέσεις και κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθούν όταν χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα». Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή για το διαδίκτυο εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 150.000 χρήστες του Facebook και 350.000 έφηβοι στο Instagram ηλικίας 13–15 ετών.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η «παγκοσμίου κλάσης» απαγόρευση στοχεύει στο «να επιτρέψει στα παιδιά να παραμείνουν παιδιά».

Η νομοθεσία θα τεθεί επίσημα σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου και αφορά πολλές πλατφόρμες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και το TikTok, το YouTube, το X όπως επίσης και το Reddit.

Αν και πολλές εταιρείες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, όσες δεν λαμβάνουν «εύλογα μέτρα» κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 50 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (25 εκατομμύρια λίρες).

Ποιες εταιρείες αφορά η απαγόρευση

Η Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας δημοσίευσε τη λίστα με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που θα επηρεαστούν από το ηλικιακό όριο.

Facebook

Instagram

Kik

Reddit

Snapchat

Threads

TikTok

X (πρώην Twitter)

YouTube

Σε μια κίνηση που φαίνεται να της επιτρέπει να μην υπαχθεί στην απαγόρευση, η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox ανακοίνωσε ότι παιδιά κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν πλέον να συνομιλούν με ενήλικες άγνωστους. Υποχρεωτικοί έλεγχοι ηλικίας για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν λειτουργίες συνομιλίας θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία, και θα επεκταθούν παγκοσμίως από τον Ιανουάριο.