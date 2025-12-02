Τι να κάνετε όταν αγοράζετε έξυπνο κινητό στο παιδί σας

Πάρα πολλοί είναι οι γονείς με παιδιά στην εφηβεία, που αναρωτιούνται αν και πότε θα αγοράσουν έξυπνο κινητό στα παιδιά τους σταθμίζοντας πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την ψυχική υγεία των παιδιών τους και την κοινωνική τους ζωή, αλλά και την ανάγκη να γνωρίζουν πού βρίσκονται.

Ανεξαρτήτως τι αποφασίζουν, μία νέα έρευνα που έγινε σε περισσότερα από 10.000 δωδεκάχρονα έδειξε ότι οι νεαροί έφηβοι που παίρνουν έξυπνα κινητά σε μικρή ηλικία έχουν αυξημένη τάση να γίνουν παχύσαρκοι, να πάθουν κατάθλιψη και να μην κοιμούνται αρκετά.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα

Όπως τονίζεται, «πολλοί ειδικοί ζητούν από τους γονείς να καθυστερούν το πότε τα παιδιά τους θα πάρουν το πρώτο έξυπνο κινητό, λόγω των βλαβών που μπορεί να έχει στην υγεία τους ως έφηβοι», ενώ στη μελέτη δεν έγινε καν ανάλυση του πόσο επηρεάζεται ένας έφηβος από το χρόνο που περνάει με το κινητό του.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί ψυχικής υγείας συμφωνούν ότι οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνονται να καθυστερούν όσο μπορούν την αγορά του κινητού στα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, τους καλούν να ενθαρρύνουν τους εφήβους να κάνουν άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να γράφουν τα παιδιά σε αθλητικούς συλλόγους, αλλά και να συναναστρέφονται με φυσική παρουσία με άλλα παιδιά.

Ωστόσο, οι ειδικοί δίνουν και άλλες συμβουλές: απαγορεύστε τη χρήση κινητού στην κρεβατοκάμαρα.

Κάτι που, όπως λένε, πρέπει να έχουν πάντα κατά νου οι γονείς είναι να μην επιτρέπουν στα παιδιά να έχουν το έξυπνο κινητό τους στην κρεβατοκάμαρα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τον ύπνο τους με ένα απλό τρόπο: θα το χρησιμοποιούν ακόμα και κάτω από τα σκεπάσματα, με αποτέλεσμα να κοιμούνται λιγότερο απ’ όσο πρέπει.

Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα επιζήμιος για την υγεία του εφήβου. Για παράδειγμα, τα παιδιά που δεν κοιμούνται αρκετά είναι πιο επιρρεπή σε ατυχήματα, έχουν δυσκολίες μάθησης και πιο κακή υγεία – συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης πιθανότητας για κατάθλιψη και παχυσαρκία.

Ένας καλός τρόπος να μη γίνονται φασαρίες με τα παιδιά και το να μη χρησιμοποιούν το κινητό στην κρεβατοκάμαρα είναι να οριστεί ένα κεντρικό σημείο στο σπίτι όπου όλοι – συμπεριλαμβανομένων των γονιών – θα φορτίζουν τα τηλέφωνά τους τη νύχτα.

Να ελέγχετε την ψυχική υγεία των παιδιών

Ένας λόγος που η χρήση κινητών τηλεφώνων σχετίζεται με την κατάθλιψη είναι η «κουλτούρα της σύγκρισης»: στα κοινωνικά δίκτυα, οι χρήστες κάνουν φιλτραρισμένες αναρτήσεις παρουσιάζοντας μία τέλεια βερσιόν της ζωής τους. Είναι πολύ εύκολο για τον καθένα, και κυρίως τα παιδιά, να πέσουν στην παγίδα της σύγκρισης πιστεύοντας σε μία τέλεια εικόνα που συχνά δεν υπάρχει.

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να μιλάτε στα παιδιά τους και να τους εξηγείτε γιατί δεν πρέπει να κάνουν τέτοιες συγκρίσεις. Βοηθήστε τα να αναζητούν περιεχόμενο που μπορεί να τα βοηθήσει ή να τους διδάξει κάτι.

Επίσης, είναι πολύ συχνό φαινόμενο τα παιδιά να παγιδεύονται σε διάφορες ιστορίες, παράδειγμα διαδικτυακού bullying, το οποίο μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία τους. Διασφαλίστε ότι τα έξυπνα κινητά δεν θα αντικαταστήσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών σας με συνομήλικους.

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά προτιμούν τις οθόνες, πολλά παιδιά απαντούν ότι περνούν χρόνο στην οθόνη, επειδή οι γονείς τους δεν τα αφήνουν να δουν και να κάνουν παρέα με τους φίλους τους.