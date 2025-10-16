Τολμηρή απόφαση επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου: «Κόβει» το ίντερνετ σε ανήλικους κάτω των 13 ετών

Την απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την Πέμπτη (16/10) η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινoβουλίου.

Η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Οι ευρωβουλευτές καταγγέλλουν ότι οι μεγάλες πλατφόρμες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να μετριάσουν τους κινδύνους για τα παιδιά, όπως ο εθισμός, η έκθεση σε παραβατικό ή επιβλαβές περιεχόμενο και οι αρνητικές συνέπειες για την ψυχική υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται ριζικές μεταρρυθμίσεις:



- Εισαγωγή ενιαίου ηλικιακού ορίου (16 ετών) για πρόσβαση σε κοινωνικά μέσα και AI companions χωρίς γονική συναίνεση - και 13 ετών ως κατώτατο όριο για οποιαδήποτε κοινωνική πλατφόρμα.



- Υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης ηλικίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, αλλά χωρίς να απαλλάσσονται οι υπηρεσίες από την υποχρέωση να σχεδιάζονται με ασφάλεια από την αρχή.

- Κανονιστικές παρεμβάσεις όπως πρόστιμα, αποκλεισμοί υπηρεσιών, ακόμη και προσωπική ευθύνη της διοίκησης για παραβάσεις για την προστασία ανηλίκων.

- Απαγόρευση αλγορίθμων που στοχεύουν στην αυξημένη αλληλεπίδραση (engagement), μηχανισμών τζόγου σε παιχνίδια (loot boxes), εκμετάλλευσης ανηλίκων ως influencers, και «σκοτεινών σχεδιαστικών τακτικών» που προάγουν εθισμό.

- Η ρύθμιση της τεχνολογίας πειθούς (persuasive technologies) ζητείται να ενταχθεί σε μελλοντική νομοθεσία («Digital Fairness Act»).

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μια από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

«Έχουμε μια νεανική γενιά σε κρίση ψυχικής υγείας»

«Το διαδίκτυο έχει τεράστια οφέλη, αλλά δεν σχεδιάστηκε με γνώμονα τα παιδιά. Αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους στο διαδίκτυο. Έχουμε μια νεανική γενιά σε κρίση ψυχικής υγείας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει. Η αυτορρύθμιση δεν λειτούργησε. Πόσο ακόμα περιμένουμε;», δήλωσε η Ντόρα Ντέιβιντ, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διαπραγματευτής της έκθεσης του Κοινοβουλίου.



Η ομάδα του ΕΛΚ προτείνει να μην επιτρέπεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών να εγγράφονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους. Το μέτρο αυτό εξισορροπεί τα δικαιώματα και την ασφάλεια των παιδιών, ενώ αναγνωρίζει την ευθύνη των γονέων να αποφασίσουν πότε το παιδί τους είναι αρκετά ώριμο.

Εισηγητής ο Τσιόδρας

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

