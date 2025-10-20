Παγκόσμια αναστάτωση: Διακοπή στην AWS «έριξε» Fortnite, Snapchat και δεκάδες άλλες πλατφόρμες

Μία εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services (AWS), της μεγαλύτερης υπηρεσίας cloud παγκοσμίως, προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε δεκάδες δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές, από το Fortnite και το Snapchat έως το Coinbase και τη Robinhood, επηρεάζοντας παράλληλα τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε πολλές χώρες.

Η AWS ανακοίνωσε ότι παρατηρεί «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεων» σε αρκετές υπηρεσίες της. «Εργαζόμαστε σε πολλαπλά παράλληλα μέτωπα για να επιταχύνουμε την αποκατάσταση», ανέφερε η εταιρεία στην τελευταία ενημέρωσή της.

Η πρώτη μεγάλη διαδικτυακή βλάβη μετά το «blackout» του CrowdStrike

Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή διακοπή λειτουργίας μεγάλης κλίμακας στο διαδίκτυο μετά το περσινό σφάλμα του CrowdStrike, που είχε «παραλύσει» νοσοκομεία, αεροδρόμια και τραπεζικά συστήματα διεθνώς.

Η AWS, θυγατρική της Amazon, παρέχει υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και cloud υποδομές σε εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς. Όταν παρουσιάζει βλάβη, οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές, καθώς πλήθος υπηρεσιών βασίζονται στους servers της για να λειτουργήσουν.

Η εταιρεία δεν σχολίασε περαιτέρω το περιστατικό, παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στη σελίδα ενημέρωσής της, ενώ η μητρική Amazon δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του Reuters.

Οι εταιρείες που επλήγησαν

Μεταξύ των εταιρειών που επιβεβαίωσαν προβλήματα πρόσβασης περιλαμβάνονται:

η Perplexity AI, με τον CEO Αραβίντ Σρινίβας να δηλώνει στο X: «Η υπηρεσία μας δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή λόγω ζητήματος στην AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του»

το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase,

η εμπορική πλατφόρμα Robinhood,

και ο ιστότοπος Prime Video, η Alexa και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της Amazon.

Σύμφωνα με το Downdetector, επηρεάστηκαν επίσης:

Fortnite, Roblox, Clash Royale, Clash of Clans,

οι οικονομικές εφαρμογές Venmo και Chime (της PayPal),

η εφαρμογή Lyft στις ΗΠΑ,

και η πλατφόρμα μηνυμάτων Signal, όπως επιβεβαίωσε η πρόεδρός της, Μέρεντιθ Γουάιτακερ.

Σοβαρά προβλήματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το DownDetector UK, προβλήματα αντιμετώπισαν οι τράπεζες Lloyds Bank και Bank of Scotland, καθώς και οι πάροχοι Vodafone και BT.

Ο ιστότοπος της φορολογικής αρχής HMRC επηρεάστηκε επίσης από τη διακοπή λειτουργίας.

Έλον Μασκ: «Το X λειτουργεί κανονικά»

Μέσα στο χάος, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ έσπευσε να ενημερώσει ότι η πλατφόρμα X (πρώην Twitter) δεν έχει επηρεαστεί. «Το X λειτουργεί», έγραψε λιτά, χωρίς περαιτέρω σχόλια.