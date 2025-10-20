Συναγερμός στο διαδίκτυο: «Έπεσαν» διάσημες εφαρμογές λόγω σφάλματος στην Amazon

Ένα πρόβλημα σε νευραλγική υπηρεσία της Amazon έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφαρμογές και ιστοσελίδες στον πλανήτη, οι οποίες ξαφνικά σταμάτησαν να λειτουργούν σωστά.

Ειδικότερα, πολλές διάσημες εφαρμογές όπως τα Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva αντιμετωπίζουν προβλήματα από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (20/10), σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης Down Detector.



Τα προβλήματα φαίνεται να σχετίζονται με ένα πρόβλημα στην Amazon Web Services, η οποία προσφέρει υποδομή που υποστηρίζει μεγάλο μέρος του σύγχρονου διαδικτύου, όπως αναφέρει ο Independent.



Η ιστοσελίδα κατέγραψε «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων» και καθυστερήσεις με «πολλαπλές υπηρεσίες AWS», ανέφερε στη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της.



Προβλήματα (και) σε υπηρεσίες της Amazon

Την ίδια ώρα, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες περιλαμβανομένης της μονάδας cloud της Amazon AWS, των Robinhood, Snapchat και Perplexity, «έπεσαν» σήμερα, ανέφερε το Downdetector, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει».

Το Downdetector, ένας ιστότοπος που παρακολουθεί παράπονα για ιστοσελίδες και υπηρεσίες ιστού που δεν λειτουργούν, δείχνει την ξαφνική και εκτεταμένη φύση της διακοπής.



Μια ενημέρωση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κατάστασης υπηρεσιών της Amazon, η οποία καθιστά σαφές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στις εγκαταστάσεις της στη βόρεια Βιρτζίνια.



Τα προβλήματα επηρεάζουν το Amazon DynamoDB και το Amazon Elastic Computer Cloud, τα οποία επιτρέπουν στις εταιρείες να νοικιάζουν αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστές για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους.



Μεταξύ των εφαρμογών που επηρεάζονται είναι: Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go.