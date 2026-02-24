Πού θα πάνε τα γήπεδα τένις στο Ηράκλειο - Τι αλλάζει στα Τείχη;

Έπεσαν σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου, οι υπογραφές οι δύο συμβάσεις για δύο σημαντικά έργα, αφενός αυτό της στερέωσης και στατικής αποκατάστασης του παράκτιου τείχους στο Μπετενάκι, αφετέρου η σύμβαση για τη μετατόπιση των γηπέδων αντισφαίρισης του ΟΑΑΗ που παραμένουν μέσα στην Τάφρο, κάτω από το τμήμα του Τείχους. Ο Δήμαρχος, Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφερόμενος στις εργασίες, έκανε λόγο για μία σημαντική παρέμβαση με δεδομένες τις αλλοιώσεις στα Τείχη, από τον κυματισμό και τη φυσική επαφή με τη θάλασσα, ένα έργο ειδικό, όπως είπε, με επείγοντα χαρακτήρα που θα ξεκινήσει το συντομότερο.

