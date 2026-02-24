ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ: Μείον δύο εντατικολόγοι και μόλις 8 νοσηλευτές για 6 κλίνες!

Σύσκεψη για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα, με στόχο κοινές διεκδικήσεις για άμεση ενίσχυση της μονάδας με μόνιμο προσωπικό. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα στο γραφείο του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ.

