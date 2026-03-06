Πάτρα: Φοιτητής έκοψε τις φλέβες του στην εστία του Πανεπιστημίου
Ένας 25χρονος φοιτητής αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στις εγκαταστάσεις της εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ωστόσο γρήγορα το μετάνιωσε και ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ για να τον σώσει.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο 25χρονος είχε επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή του και πριν από περίπου 20 ημέρες.