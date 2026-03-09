Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία

Σήμερα (9/03) θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο συνταξιούχος γυναικολόγος της Πάτρας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tempo24 και δηλώσεις του δικηγόρου του, ο 82χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί την κατοχή του υλικού και σκοπεύει να πει την αλήθεια κατά την απολογία του.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά κάτω των 12 ετών, στους σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο κατηγορούμενος στο σπίτι του.

Σοκαριστικό στοιχείο με συγγενικά πρόσωπα

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στο υλικό υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να απεικονίζουν ανήλικα παιδιά συγγενικών του προσώπων, συγκεκριμένα τα εγγόνια του. Ο ίδιος ωστόσο ισχυρίζεται ότι στα φωτογραφικά αρχεία τα εγγόνια του δεν εμφανίζονται γυμνά και ότι υπάρχουν και άλλα άτομα από την οικογένειά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχημάτισε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων που ελήφθησαν μέσω του NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης που είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε εμπεριστατωμένη έρευνα, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του και διαπιστώθηκε η κατοικία του σε περιοχή της Αχαΐας. Πρωινές ώρες της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στο σπίτι του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή».