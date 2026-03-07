Φρίκη στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 82χρονο γιατρό - Είχε γυμνές φωτογραφίες από τα εγγόνια του

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, όταν διαπίστωσαν ότι ένας 82χρονος συνταξιούχος γιατρός είχε στο κινητό τηλέφωνο και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή φωτογραφίες με τα εγγόνια του σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Η σύλληψη του έγινε με την αυτόφωρη διαδικασία για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για συνταξιούχο γυναικολόγο - μαιευτήρα πολύ γνωστό στην περιοχή της Πάτρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληροφορία για τη δράση του ήρθε από τις ΗΠΑ, καθώς φαίνεται να «ανέβασε» στο διαδίκτυο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και να έχει επίσης πιθανή «πρόσβαση σε ανήλικα». Από εκεί κι έπειτα η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην ταυτοποίηση του 82χρονου και στη σύλληψη του τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/2), μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρουσία εισαγγελέα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ένας εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι Η/Υ. Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα προαναφερθέντα ψηφιακά πειστήρια, εντοπίστηκε τόσο το email που χρησιμοποίησε ο συνταξιούχος γιατρός για να «ανεβάσει» στο διαδίκτυο το πορνογραφικό υλικό με τα ανήλικα, αλλά και τοπικά αποθηκευμένα χιλιάδες αρχεία (σ.σ. φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μεταξύ των οποίων και κάτω των 12 ετών.

Αυτό, όμως, που τους σόκαρε είναι ότι εντόπισαν ανήλικα άτομα παιδικής ηλικίας σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία όπως προέκυψε από την προανάκριση και τη συλλογή πληροφοριών, είναι τα εγγόνια του 82χρονου.

Ο συνταξιούχος γυναικολόγος - μαιευτήρας, με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, θα οδηγηθεί ενώπιον αρμόδιου Εισαγγελέα ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.