Υπόθεση πορνογραφίας: Υποδυόταν τη γυναίκα στα social media και εκβίαζε ανήλικους

Δύο σοβαρές υποθέσεις παραγωγής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων και διαδικτυακού εκβιασμού εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από αλλοδαπές Αρχές.

Σύμφωνα με την έρευνα, ενήλικας αλλοδαπός, προσποιούμενος γυναικείο πρόσωπο και χρησιμοποιώντας εικόνες και βίντεο γυναικείου σώματος μέσω ιστοσελίδων ζωντανής μετάδοσης (livestreaming), προσέγγιζε ανήλικους χρήστες. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε μεθοδικά φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία τα θύματα προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από τις Βρετανικές Αρχές, εκβίαζε τα θύματά του, απαιτώντας να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες υπό την απειλή διαμοιρασμού και δημοσιοποίησης του παραχθέντος υλικού.

Όπως προέκυψε, σε συνεργασία με τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων των υποθέσεων, μεταξύ των θυμάτων του ήταν και 6 ημεδαποί ανήλικοι, 14 έως 17 ετών, που πλέον έχουν ενηλικιωθεί.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.