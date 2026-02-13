Λάρισα: Χειροπέδες σε 49χρονο άνδρα - Διακινούσε πορνογραφικό υλικό ανηλίκων

Χειροπέδες σε έναν 49χρονο από τη Λάρισα πέρασαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Ο 49χρονος Λαρισαίος συνελήφθη στο σπίτι του για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κατασχέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, μέσα από το οποίο διακινούσε το πορνογραφικό υλικό.



Όπως αναφέρει το onlarissa, του ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026.