Συνελήφθη 30χρονος που συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες δρόμου - Ανέβαζε βίντεο στα social

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 30χρονος άνδρας που δημοσίευε βίντεο στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαινόταν να τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες δρόμου στην Αττική.

Στα βίντεο ο οδηγός εμφανίζεται να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής. Αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το επίμαχο αυτοκίνητο στην περιοχή του Ωρωπού. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.