Σητεία: Χειροπέδες σε 35χρονο επειδή εγκατέλειψε τον σκύλο του - Του έγινε καταγγελία
Το ζωάκι εντοπίστηκε και περισυνελέγη από φιλοζωικό σύλλογο.
Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς προχώρησαν οι Αρχές σε περιοχή της Σητείας στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, έπειτα από καταγγελία για εγκατάλειψη σκύλου.
Το ζώο εντοπίστηκε και περισυνελέγη από φιλοζωικό σύλλογο, ενώ μέσω του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο σκύλος ανήκε στον 35χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε πως δεν εγκατέλειψε το ζώο, αλλά το είχε χάσει.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.