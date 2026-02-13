Σητεία: Χειροπέδες σε 35χρονο επειδή εγκατέλειψε τον σκύλο του - Του έγινε καταγγελία

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς προχώρησαν οι Αρχές σε περιοχή της Σητείας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, έπειτα από καταγγελία για εγκατάλειψη σκύλου.

Το ζώο εντοπίστηκε και περισυνελέγη από φιλοζωικό σύλλογο, ενώ μέσω του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip) ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο σκύλος ανήκε στον 35χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε πως δεν εγκατέλειψε το ζώο, αλλά το είχε χάσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.