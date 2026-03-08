Σητεία: Μοιραία πτώση στο κενό για 92χρονη που φρόντιζε τον υπερυψωμένο κήπο της

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, 92 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Μαρτίου στη Σητεία.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα patris.gr, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στον υπερυψωμένο κήπο του σπιτιού της και έκανε εργασίες, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.



Το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, με τους διασώστες να προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.