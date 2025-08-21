Ναυάγιο στα ανοιχτά της Σητείας - Υπό επιτήρηση από το Λιμενικό το μισοβυθισμένο σκαρί

Υπό συνεχή επιτήρηση παραμένει το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, το οποίο έχει ημιβυθιστεί με την πλώρη να εξέχει, στην περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, όπου είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τις τοπικές λιμενικές αρχές, για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, στο σημείο βρίσκεται μόνιμα το ρυμουλκό «Αιγαίον πέλαγος», που διαθέτει σύστημα διατήρησης θέσης και μπορεί να επιχειρεί υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, βάσει σύμβασης που προβλέπει την παραμονή του στην περιοχή.

Credits: Ελληνική Ακτοφυλακή/Λιμενικό Σώμα

Η διαδικασία ναυαγιαίρεσης αναμένεται να προχωρήσει κανονικά το επόμενο διάστημα, καθώς οι λιμενικές αρχές, μετά από συνεδρίαση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, χαρακτήρισαν το «MN KOSTAS» ναυάγιο, επισημαίνοντας ότι λόγω θέσης και κατάστασης αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Η απομάκρυνση θα γίνει με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντελαίων, εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα) και σφράγισης των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων. Κατά τις επιχειρήσεις, που έγιναν με ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, πλωτούς γερανούς και φορτηγό πλοίο, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και υπήρχε ετοιμότητα αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.