Τι λέει το Λιμενικό για την κάθετη βύθιση του φορτηγού πλοίου ανοικτά της Σητείας

Ως «ναυάγιο» χαρακτηρίστηκε από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του Λιμεναρχείου Σητείας η κάθετη βύθιση του φορτηγού πλοίου «MN KOSTAS».

Το φορτηγό πλοίο, σημαίας Σιέρρα Λεόνε είχε προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, 3 ναυτικά μίλια δυτικά της άκρας Σίδερος Κρήτης στις 24 Ιουλίου 2025.

Τις πρωινές ώρες της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025 η Λιμενική Αρχή της Σητείας ενημερώθηκε ότι το πλοίο έχει υποστεί κάθετη βύθιση προς τα δεξιά, με την πλώρη να εξέχει του ύδατος.

Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» (Λιμενικό Σώμα)

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα: «Κατά το διάστημα που ακολούθησε την προσάραξη, πραγματοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (Γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου».

Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.



Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο και αποφασίσθηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Σχετική ενημέρωση έχει λάβει και η πλοιοκτήτρια εταιρεία.

