Ημιβυθίστηκε το φορτηγό πλοίο που είχε προσαράξει σε ύφαλο στη Σητεία

Ημιβυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN Kostas», σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025 σε χαρτογραφημένο ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή Κυπριαμαδί Σητείας.



Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο χωρίς επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.



Μετά το ατύχημα, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε απάντληση καυσίμων και λιπαντικών, στην εκφόρτωση του φορτίου (γυψόχωμα), καθώς και στη σφράγιση των εξαεριστικών και των καταμετρητικών σημείων του πλοίου, σύμφωνα με το neakriti.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, μέχρι στιγμής από το συμβάν δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.