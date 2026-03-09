Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο - Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/3) στον Ταύρο, με αποτέλεσμα τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Μαραθώνος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:35 και κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 45 ετών, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου μια γυναίκα και ένα παιδί από τον πέμπτο όροφο, λόγω των πυκνών καπνών που είχαν κατακλύσει το κτίριο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο στο διαμέρισμα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.