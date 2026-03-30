Τραγωδία στη Χερσόνησο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος από λιμνοδεξαμενή

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/03) ένας 93χρονος άνδρας από λιμνοδεξαμενή στην περιοχή του Μοχού, στον Δήμο Χερσονήσου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 9 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την 3η ΕΜΑΚ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Χερσονήσου να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Οι διασώστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν στην ανάσυρσή του νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.