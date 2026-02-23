Τραγικός επίλογος: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης στο Βελούχι Ευρυτανίας

Εντοπίστηκε από τα σωστικά συνεργεία, το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το προκαθορισμένο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί να περιμένει την επιστροφή της ομάδας του, χωρίς τις αισθήσεις του ο 74χρονος ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2) στο Βελούχι.

Με τη βελτίωση του καιρού από τις πρωινές ώρες και την επικράτηση ηλιοφάνειας, οι ομάδες που μετείχαν στις έρευνες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου τελικά εντοπίστηκε.



Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του άτυχου 74χρονου, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση προς την πλευρά του Χιονοδρομικού Κέντρου. Για τον λόγο αυτό, τα σωστικά συνεργεία είναι αναγκασμένα να κινηθούν προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας, όπου βρίσκεται εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του ορειβάτη, οι οποίοι τον περιγράφουν ως έμπειρο, με σημαντική δράση και πολλές αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

