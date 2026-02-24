Θρήνος για τον «καπετάνιο»: Ποιος ήταν ο Τάσος Αναστασιάδης που έχασε τη ζωή του στο Βελούχι

Στη μέση της χαράδρας της Αγίας Τριάδας στο Βελούχι Ευρυτανίας και σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το προσυμφωνημένο σημείο συνάντησης με την υπόλοιπη ομάδα πεζοπόρων, εντοπίστηκε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, το άψυχο σώμα του 74χρονου ορειβάτη που αγνοούταν τις τελευταίες 3 μέρες.

Τα σωστικά συνεργεία κινούνταν και τις προηγούμενες ημέρες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ωστόσο οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πυκνή ομίχλη δεν επέτρεπαν την προσέγγιση των απόκρημνων σημείων.

Με τη βελτίωση του καιρού από τις πρωινές ώρες χθες Δευτέρα (23/2) και την επικράτηση ηλιοφάνειας, οι ομάδες κατευθύνθηκαν προς την περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου εντόπισαν τον άτυχο άνδρα. Μετά τον εντοπισμό ξεκίνησε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του άτυχου 74χρονου, καθώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση προς την πλευρά του Χιονοδρομικού Κέντρου. Για τον λόγο αυτό, τα σωστικά συνεργεία κινήθηκαν προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας, όπου βρίσκεται εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και ο πιο κοντινός χωματόδρομος.

Τελικά χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε η μεταφορά του άτυχου ορειβάτη, με τα σωστικά συνεργεία να παραδίδουν τη σορό στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ εκεί βρισκόταν και ο γιος του πεζοπόρου, ο οποίος αναγνώρισε τον πατέρα του. Αρχικά η σορός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, εντόπισαν κάποιες εξωτερικές εκδορές και κακώσεις, ωστόσο ο ιατροδικαστής θα διαπιστώσει αν ο θάνατος προήλθε από πτώση ή συνδυαστικά από κάποιο παθολογικό αίτιο.

Ποιος ήταν ο Τάσος Αναστασιάδης

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evrytanikanea.gr, ο εκλιπών ήταν ο Τάσος Αναστασιάδης, πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς, με μεγάλη εμπειρία σε αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ηγετικό ρόλο και ενεργή συμμετοχή σε αποστολές και δράσεις. Μετά τη συνταξιοδότησή του από τα καράβια και τη θάλασσα, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο βουνό, παραμένοντας πάντα καθοδηγητική μορφή για τους γύρω του. Δεν ήταν τυχαίο ότι φίλοι και συνορειβάτες τον αποκαλούσαν «καπετάνιο», ένα προσωνύμιο που τον συνόδευε τόσο για το ναυτικό του παρελθόν όσο και για την ηγετική παρουσία στα βουνά.

«Δυστυχώς ο φίλος Τάσος για πολλούς από εμάς ως "ο Καπετάνιος”, πρόεδρος και αρχηγός του Φ.Ο.Π, βρέθηκε πριν από λίγο σε δύσβατο σημείο. Καλή σου ανάβαση Τάσο, εκεί στα πολύ ψηλά. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του και στους φίλους του Φ.Ο.Π, καλή δύναμη» έγραψε ένας από τους φίλους του στο Facebook.

Ο ορειβάτης Τάσος Αναστασιάδης / Φωτ.: Ευρυτανικά Νέα

Άλλος συνορειβάτης του ανέφερε: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν ανέβαινε απλώς στα βουνά, αλλά ανήκε σε αυτά Η κορυφή δεν ήταν προορισμός, αλλά το σπίτι του. Αν το σώμα του αναπαύεται σε μια παγωμένη ρεματιά, το πνεύμα του είναι ήδη ελεύθερο στις κορυφογραμμές. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάσο Αναστασιάδη».

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος συμμετείχε σε 17μελή ομάδα ορειβατών του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, η οποία το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιούσε ανάβαση προς την κορυφή του βουνού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο έμπειρος ορειβάτης αισθάνθηκε αδυναμία να συνεχίσει και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι θα παραμείνει σε συγκεκριμένο σημείο, αναμένοντας την επιστροφή τους. Όταν οι υπόλοιποι ορειβάτες επέστρεψαν, δεν τον βρήκαν στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί. Μετά την τραγική εξέλιξη, μέλη των σωστικών συνεργείων εκτιμούν πως ο 74χρονος, εξαιτίας του έντονου ψύχους, προσπάθησε να επιστρέψει μόνος του στο καταφύγιο για να ζεσταθεί, αλλά έχασε τον προσανατολισμό του και έπεσε από κάποιο απόκρημνο σημείο.