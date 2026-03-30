Οικογενειακή τραγωδία στο Βόλο: Ορφανά μέσα σε λίγες ώρες έμειναν 3 παιδιά

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον Βόλο η ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία, με ένα ζευγάρι να φεύγει από τη ζωή με διαφορά μόλις λίγων ωρών, αφήνοντας πίσω ορφανά τρία παιδιά.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του taxydromos.gr, η 54χρονη μητέρα κηδεύτηκε μόλις χθες, ωστόσο η τραγωδία πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή το πρωί της επόμενης ημέρας, όταν ο σύζυγός της, επίσης 54 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν άντεξε την απώλεια της συζύγου του, με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, και «έσβησε» λίγες ώρες μετά την κηδεία της.

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά του ζευγαριού, που μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν και τους δύο γονείς τους, αλλά και οι συγγενείς, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της απώλειας.

Η κηδεία του 54χρονου θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, όπου μόλις μία ημέρα νωρίτερα συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την σύζυγό του.