Ηράκλειο: Η πεσμένη οροφή επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για νέο σχολείο!

Το τραγούδι λέει πως «Είναι κακό στην άμμο να κτίζεις παλάτια», ωστόσο πολλά σχολικά κτήρια φαίνεται πως δεν ακολουθούν αυτή τη ρήση. Το παραπάνω επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, στο Δημοτικό σχολείο Γουρνών, όπου την περασμένη βδομάδα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, είδαμε την οροφή να καταρρέει. Χθες έγινε έκτακτη Γενική Συνέλευση των γονέων, που συγκάλεσε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, και τονίστηκε η ανάγκη να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε το σχολείο να μετεστεγαστεί σε ένα νέο και ασφαλές κτήριο.

