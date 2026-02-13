Άνω Λιόσια: 44χρονος βίαζε ανηλίκους στο σπίτι του - Εμπλέκεται και ο πατέρας του ενός παιδιού

Τις πιο αρρωστημένες διαθέσεις του ικανοποιούσε με τουλάχιστον δύο αγόρια 14 και 16 ετών, ένας 44χρονος από τα Άνω Λιόσια, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι αμοιβής.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο πατέρας του ενός -35χρονος έγκλειστος των φυλακών- όχι μόνο γνώριζε τι συμβαίνει αλλά διευκόλυνε κιόλας τον 44χρονο στις αρρωστημένες πράξεις του, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής, οι οποίοι συνέλαβαν τον 44χρονο καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Εμπλέκεται και ο πατέρας του ενός παιδιού

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ο 35χρονος πατέρας του ενός εκ των δύο θυμάτων, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και γονέας ανήλικου θύματος, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης.

Ο 44χρονος κατηγορείται ακόμη ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, στοιχείο που επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.