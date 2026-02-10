Η πρώτη εικόνα της Μάξγουελ στην ακρόαση: «Θα ήθελα πολύ να απαντήσω αλλά επικαλούμαι τη σιωπή»

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, της πιο στενής συνεργάτιδας και πρώην συντρόφου του Τζέφρι Έπσταϊν, ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.



Ντυμένη με μια καφέ στολή που δίνεται στους τρόφιμους της φυλακής υψίστης ασφαλείας στην οποία εκτίει την ποινή της και καθισμένη σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων με ένα μπουκάλι νερό αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις επικαλούμενη την Πέμπτη Τροπολογία των ΗΠΑ, η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι θα λύσει τη σιωπή της μόνο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ της απονείμει χάρη. « Επικαλούμαι το δικαίωμά μου στη σιωπή που απορρέει από την Πέμπτη Τροπολογία» ανέφερε συνεχώς ενώ οι δικαστές της απηυθύναν ερωτήσεις.

«Κυρία Μάξγουελ, ήσασταν στενή φίλη και έμπιστη συνεργάτης του Τζέφρι Έπσταϊν;» ακούγεται να ρωτάει ένα μέλος της επιτροπής με την Βρετανή καταδικασμένη να αποκρίνεται «Θα ήθελα πολύ να απαντήσω αλλά, μετά από συμβουλή του συνηγόρου μου, απορρίπτω να απαντήσω τόσο σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Η αίτησή μου εκκρεμεί στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ως εκ τούτου, επικαλούμαι το δικαίωμά μου στη σιωπή βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ».

«Κυρία Μάξγουελ, είχατε κάποια εμπλοκή στην σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών;» συνεχίζει το μέλος της επιτροπής με την ίδια να απαντά «επικαλούμαι το δικαίωμα στη σιωπή».

Ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δήλωσε προς την επιτροπή ότι «η Μάξγουελ είναι έτοιμη να μιλήσει πλήρως και ειλικρινά εάν της δοθεί χάρη από τον Πρόεδρο Τραμπ». Πρόσθεσε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον «είναι αθώοι για οποιαδήποτε αδικοπραγία», αλλά ότι «μόνη η κα Μάξγουελ μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

>«Αυτό είναι προφανώς πολύ απογοητευτικό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της επιτροπής, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέιμς Κόμερ. «Είχαμε πολλές ερωτήσεις να κάνουμε σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξαν αυτή και ο Έπσταϊν, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με πιθανούς συνεργούς».

Η Μάξγουελ, η οποία κρίθηκε ένοχη το 2021 για τη δράση της στο κύκλωμα παιδεραστίας που είχε στήσει μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική κακοποίηση σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα στο Τέξας.