Στη Βουλή των Αντιπροσώπων η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τη διαχείριση της υπόθεσης Έπσταϊν

Ενώπιων της Βουλής των Αντιπροσώπων θα παρουσιαστεί η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση των φακέλων στην υπόθεση Έπσταϊν από την κυβέρνηση Τραμπ.

Μέλη του Κονγκρέσου, ανάμεσά τους και Ρεπουμπλικανοί, έχουν επικρίνει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των στοιχείων που περιέχονται στους φακέλους Επστιν έχουν αποκρυφτεί ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί παρά τον ομοσπονδιακό νόμο που ορίζει ότι το σύνολο των φακέλων πρέπει να δοθεί στην δημοσιότητα.

Στα τέλη του Ιανουαρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε την «τελευταία παρτίδα» επί συνόλου 3 εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων φέρνοντας στο προσκήνιο νέα πρόσωπα που διατηρούσαν επαφές με τον περιώνυμο καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Ωστόσο, μέλη του Κονγκρέσου επικρίνουν το γεγονός ότι η απάλειψη ονομάτων και στοιχείων από τα δημοσιευμένα έγγραφα υπερβαίνουν τα οριζόμενα από τον νόμο που το Κονγκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα τον Νοέμβριο. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης παρακράτησε μεγάλο όγκο εγγράφων επικαλούμενο νομικά προνόμια.

Το περασμένο καλοκαίρι η αρχική απόφαση του υπουργείου να μην δημοσιεύσει περαιτέρω στοιχεία της υπόθεσης προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση οπαδών του Τραμπ και νέα συζήτηση για την φιλική σχέση και τις επαφές του Τραμπ με τον Επστιν, που πέθανε το 2019 στο κελί της φυλακής υπόδικος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ωστόσο, ορισμένα ονόματα θυμάτων του Τζέφρι Επστιν αποκαλύφθηκαν στα έγγραφα αυτά, ενώ μαύρη ταινία κάλυψε ονόματα θυτών.

Ερωτήσεις και για το μεταναστευτικό

Η Παμ Μπόντι θα επιχειρήσει με την σημερινή της κατάθεση να υπερασπισθεί το έργο της στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο έχει προσαρμόσει στον Τραμπ και την πολιτική του ατζέντα. Η παράδοση της ανεξαρτησίας του υπουργείου στην διεξαγωγή ποινικών ερευνών κατέρρευσε από την στιγμή που στράφηκε σε έρευνες βεντέτας κατά πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ.

Για παράδειγμα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιχείρησε ανεπιτυχώς να ασκήσει δίωξη κατά του πρώην επικεφαλής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Και οι δύο είχαν διεξαγάγει έρευνες κατά του Τραμπ.

Είναι πιθανόν ότι η Μπόντι θα αντιμετωπίσει ερωτήσεις σχετικά με την ανάμειξη του υπουργείου της στις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις στην Μινεσότα.

Οι υπηρεσίες του εισαγγελέα στην Μινεάπολη βρίσκονται υπό τεράστια πίεση αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης της Παμ Μπόντι προωθεί δεκάδες μεταναστευτικές υποθέσεις και ασκεί διώξεις κατά ατόμων που κατηγορούνται ότι εμπόδισαν ομοσπονδιακούς πράκτορες στο έργο τους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει παραγκωνίσει την υπηρεσία πολιτικών δικαιωμάτων του, καθώς αρνήθηκε να διερευνήσει τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από ομοσπονδιακό πράκτορα και άνοιξε μια περιορισμένη έρευνα για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Αλεξ Πρέτι.