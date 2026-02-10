Ποια είναι τελικά η Γκίσλεϊν Μάξγουελ και τι αποκαλύπτουν τα αρχεία Έπσταϊν για τη δράση της

Η Βρετανίδα κοσμική Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία απέκτησε παγκόσμια φήμη ως η πρώην σύντροφος του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν απασχολεί ξανά την επικαιρότητα ύστερα από την άρνησή της να μιλήσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Η 64χρονη Μάξγουελ παραμένει στη φυλακή καθώς το 2021 καταδικάστηκε για μια σειρά από ομοσπονδιακές κατηγορίες στην πολύκροτη υπόθεση μεταξύ των οποίων η εμπορία ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση, μεταφορά ανηλίκου με πρόθεση συμμετοχής σε εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα και τρεις σχετικές κατηγορίες συνωμοσίας.

Στην αρχική δίκη, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν συνωμότησαν για να στήσουν ένα σχέδιο με σκοπό να παρασύρουν νεαρά κορίτσια σε σεξουαλικές σχέσεις με τον επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα, το Νέο Μεξικό και τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Τέσσερις γυναίκες κατέθεσαν ότι ο Έπσταϊν τις κακοποίησε και ότι η Μάξγουελ διευκόλυνε την πράξη ενώ μάλιστα αποκάλυψαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετείχε και η ίδια σε αυτές.

Ποια είναι όμως η Γκίσλεϊν Μάξγουελ;

Γεννημένη το 1961, η Βρετανίδα κοσμική μεγάλωσε στην ειδυλλιακή εξοχή του Οξφορντσάιρ και είναι κόρη του Ρόμπερτ Μάξγουελ - ενός μεγιστάνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τσέχικης καταγωγής, και πρώην βουλευτή.

Ο Ρόμπερτ Μάξγουελ πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες το 1991 πέφτοντας από το πολυτελές γιοτ του - που ονομαζόταν «Lady Ghislaine» - κοντά στα Κανάρια Νησιά. Μετά από έρευνες, αποκαλύφθηκε ότι είχε διαπράξει μαζική απάτη με συντάξεις εις βάρος των υπαλλήλων του.

Σύμφωνα με τον Ρόι Γκρίνσλεϊντ, ο οποίος εργάστηκε για τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης ως συντάκτης της Daily Mirror στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Μάξγουελ «λάτρευε» την Γκίσλεϊν «με τρόπο που δεν λάτρευε τους γιους του». «Ήταν ένας σκληρός πατέρας», θυμάται ο Γκρίνσλεϊντ μιλώντας το 2021 στο CNN. «Φερόταν πολύ άσχημα σε όλη του την οικογένεια». Αλλά όταν επρόκειτο για το μικρότερο από τα εννέα παιδιά του, ο Μάξγουελ της φερόταν με διαφορετικό τρόπο» θυμάται.

Στη βιογραφία του για τον μεγιστάνα, με τίτλο «Maxwell: Η άνοδος και η πτώση του Ρόμπερτ Μάξγουελ και της αυτοκρατορίας του», ο Γκρίνσλεϊντ θυμάται ένα συγκεκριμένο βράδυ, όταν καθόταν σε ένα γραφείο με το αφεντικό του. Η έφηβη τότε Γκίσλεϊν μπήκε στην αίθουσα με τον πατέρα της να την επιπλήττει. «Παίρνεις πάντα ρίσκα, κάνεις ηλίθια και επικίνδυνα πράγματα» της είπε με έντονο ύφος. «Ήταν αρκετά έξυπνη στο να τον αντιμετωπίζει», εξηγεί ο Γκρίνσλεϊντ, προσθέτοντας ότι πάντα μιλούσε γλυκά στον πατέρα της με τρόπους που εκείνος δυσκολευόταν να αμφισβητήσει.

Αφού έφυγε η Γκίσλεϊν, ο Γκρίνσλεϊντ αναφέρει ότι ο Μάξγουελ στράφηκε προς το μέρος του με ένα αίσθημα υπερηφάνειας και είπε «Είναι σαν εμένα».

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Γκίσλεϊν απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την οικογενειακή τραγωδία. «Οι άνθρωποι που ήταν εκεί εκείνη την εποχή είπαν ότι το χειρίστηκε άψογα», θυμάται ο Γκρίνσλεϊντ. «Με άτονα μάτια, τα πήγε καλά με τον Τύπο».

Η Γκισλέν Μάξγουελ / Reuters

Το ταξίδι στις ΗΠΑ και η γνωριμία με τον Έπσταϊν

Το επόμενο βήμα της Γκίσλεϊν ήταν να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα φτερά της. «Το πιθανότερο είναι να μην είχε χρήματα», σημειώνει ο Γκρίνσλεϊντ παρά τις φήμες που ήθελα να έχει εξασφαλίσει εισόδημα από ένα μυστικό καταπίστευμα του πατέρα της.

Στις ΗΠΑ, η Μάξγουελ κοινωνικοποιήθηκε σε υψηλούς κύκλους ενώ συναναστρεφόταν με άτομα τα οποία είχαν άμεσα εμπλοκή με την πολιτική. Εκείνη την περίοδο φέρεται να γνώρισε και τον Τζέφρι Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη με τον οποίο η σχέση τους δεν άργησε να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μια απλή γνωριμία.

Έπσταϊν και Μάξγουελ/Reuters

Οι γνωριμίες της Μάξγουελ στην αμερικανική ελίτ βοήθησαν τον Έπσταϊν να συνδεθεί με αρκετές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση με θύμα τη Βιρτζίνια Τζούφρε.

Η Μάξγουελ ήταν το άτομο πίσω από τη σύνταξη του βιβλίου γενεθλίων του Έπσταϊν το 2003, για το οποίο ο Τραμπ φέρεται να έγραψε μια επιστολή, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, η σχεδιάστρια μόδας Βέρα Γουάνγκ και άλλοι φέρονται επίσης να υπέγραψαν στο δερματόδετο άλμπουμ με τα σημειώματα γενεθλίων.

Πώς συνδέεται με τα σεξουαλικά εγκλήματα;

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ζευγάρι φέρεται να χώρισε ωστόσο και οι δυο παρέμειναν στενοί φίλοι. Άλλωστε, η δράση της, την οποία αποκαλύπτουν τα εκατομμύρια έγγραφα που έχουν διαρρεύσει από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τη συγκαταλέγουν ως έναν από τους «εγκεφάλους» των ροζ σκανδάλων και της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Για περίπου μια δεκαετία, μεταξύ 1994 και 2004, η Μάξγουελ διευκόλυνε και συμμετείχε στην κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν, βοηθώντας στην προσέλκυση και στρατολόγηση θυμάτων ηλικίας μόλις 14 ετών, όπως ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο εναντίον της, σε δικαστικά έγγραφα και σε αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη της. «Συγκεκριμένα, μεταξύ ή περίπου του 1994 και ή περίπου του 1997, η Μάξγουελ είχε στενή σχέση με τον Έπσταϊν και επίσης πληρωνόταν από τον παιδεραστή για να διαχειρίζεται τις διάφορες περιουσίες του» αναφέρει το κατηγορητήριο.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών στρατολόγησης, η Μάξγουελ φέρεται να έπαιρνε νεαρά κορίτσια για ψώνια, να πλήρωνε για ταξίδια ή ευκαιρίες εκπαίδευσης και να συζητούσε την προσωπική τους ζωή μαζί τους. Ήταν επίσης παρούσα στις αρχικές τους επαφές με τον Έπσταϊν, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ανέφερε ότι «ηρεμούσε τα θύματα παρέχοντας τους σιγουριά και την άνεση μιας ενήλικης γυναίκας που φαινομενικά ενέκρινε τη συμπεριφορά του Έπσταϊν».

Δικαστικά στοιχεία και έγγραφα δείχνουν ότι η Μάξγουελ συζητούσε σεξουαλικά θέματα και γδύνονταν μπροστά στα θύματα για να «ομαλοποιήσει» και να «διευκολύνει» τη σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Μάξγουελ φέρεται επίσης να εξανάγκαζε νεαρά κορίτσια να ταξιδεύουν στα σπίτια του Έπσταϊν σε διαφορετικές πολιτείες, γνωρίζοντας ότι αυτό θα οδηγούσε στην κακοποίησή τους. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια και μερικές φορές συμμετείχε σε «μασάζ» με τους ανήλικους και τον Έπσταϊν που είχαν σεξουαλικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, τα θύματα λάμβαναν εκατοντάδες δολάρια σε μετρητά, για να στρατολογήσουν περισσότερα νεαρά κορίτσια για να κακοποιηθούν από τον Έπσταϊν.

«Ήταν το μεγαλύτερό μου λάθος»

Η Μάξγουελ συνελήφθη τον Ιούλιο του 2020 στη βορειοανατολική πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, έχοντας εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το προηγούμενο καλοκαίρι. Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για παροχή βοήθειας και διευκόλυνσης στον διαβόητο παιδεραστή για τη σεξουαλική κακοποίηση εφήβων κοριτσιών το 2021.

Το έγγραφο της αστυνομίας μετά τη σύλληψη της Ghislaine Maxwell / Reuters

«Η Μάξγουελ συμμετείχε άμεσα και επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια πολλών ετών σε ένα φρικτό σχέδιο για την προσέλκυση, μεταφορά και εμπορία ανήλικων κοριτσιών, μερικά μόλις 14 ετών, για σεξουαλική κακοποίηση από και με τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε η δικαστής Άλισον Νέιθαν κατά την επιβολή της ποινής.

Ακούγοντας την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η Μάξγουελ φέρεται να είπε «Είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου που γνώρισα τον Τζέφρι Έπσταϊν».

