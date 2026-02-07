Νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν: Ήταν πράκτορας της CIA; - Τα emails «φωτιά»

Νέες αποκαλύψεις προκύπτουν από παρτίδα εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα και σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνοντας στο φως επικοινωνίες και συναντήσεις με τον Αμερικανό διπλωμάτη Ουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος αργότερα ανέλαβε τη διεύθυνση της Central Intelligence Agency (CIA) επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, τα έγγραφα καταγράφουν προγραμματισμό συναντήσεων, ανταλλαγή μηνυμάτων και συστάσεις του Έπσταϊν προς τρίτους να γνωρίσουν τον Μπερνς. Σημειώνεται ότι οι επαφές αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά την ομολογία ενοχής του Έπσταϊν το 2008 στη Φλόριντα για αδικήματα που σχετίζονταν με πορνεία, μεταξύ των οποίων και προσέλκυση ανήλικης.

Εκπρόσωπος του Μπερνς δήλωσε ότι οι δύο άνδρες «δεν είχαν καμία σχέση», υποστηρίζοντας πως ο διπλωμάτης γνώριζε τον Έπσταϊν μόνο ως άτομο του χρηματοοικονομικού χώρου και ότι «μετανιώνει βαθιά» για τη συνάντηση. Ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Ποιος είναι ο Ουίλιαμ Μπερνς

Ο Μπερνς διαθέτει πολυετή διπλωματική πορεία σε κυβερνήσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και είχε ενεργό ρόλο σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν επί υπουργίας Τζον Κέρι.

Κατά την ακρόαση επιβεβαίωσής του για τη CIA το 2021, ακόμη και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Lindsey Graham τον είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετική επιλογή».

Τα emails που φέρνουν στο φως οι φάκελοι

Η πρώτη αναφορά στον Μπερνς εμφανίζεται σε email του Έπσταϊν τον Απρίλιο του 2013 προς τον Νορβηγό διπλωμάτη Terje Rød-Larsen, όπου προτείνεται συνάντηση με τον Αμερικανό αξιωματούχο σε Ουάσιγκτον ή Νέα Υόρκη.

Ο Ροντ-Λάρσεν παραιτήθηκε το 2020 από το International Peace Institute, μετά από αποκαλύψεις ότι είχε εξασφαλίσει δωρεές και προσωπικό δάνειο από τον Έπσταϊν.

Σε επόμενα μηνύματα, ο Έπσταϊν φαίνεται να ενθαρρύνει επαφές, ακόμη και να προτείνει βοήθεια προς τον Μπερνς σε διπλωματικά ζητήματα, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο όσο ο Κέρι ήταν απασχολημένος.

Η συνάντηση στην Ουάσιγκτον

Τον Αύγουστο του 2014 πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωμένη συνάντηση. Σύμφωνα με τα αρχεία ημερολογίου του Έπσταϊν, οι δύο άνδρες γευμάτισαν σε δικηγορικό γραφείο στην Ουάσιγκτον.

Εκπρόσωπος του Μπερνς υποστήριξε ότι η συζήτηση αφορούσε τα επαγγελματικά του σχέδια μετά την αποχώρησή του από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ύστερα από 32 χρόνια υπηρεσίας.

Ακολούθησε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, στα οποία ο Έπσταϊν πρότεινε νέα συνάντηση παρουσία και άλλων επιχειρηματιών, όπως ο Peter Thiel. Ο Μπερνς φέρεται να εξέτασε τη δυνατότητα συνάντησης, ωστόσο τελικά αυτή ακυρώθηκε λόγω ταξιδιών.

Μεταγενέστερες επαφές και διακοπή επικοινωνίας

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ξανά τον Σεπτέμβριο του 2014 στη Νέα Υόρκη. Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο Έπσταϊν συνέχισε να τον αναφέρει σε επικοινωνίες με τρίτους, προτείνοντας γνωριμίες, μεταξύ άλλων με τον επιχειρηματία Reid Hoffman και αργότερα με τον πολιτικό σύμβουλο Steve Bannon.

Εκπρόσωπος του Μπερνς ανέφερε ότι λίγο μετά τη συνάντηση του 2014 ενημερώθηκε για το ποινικό παρελθόν του Έπσταϊν και διέκοψε κάθε επαφή.

Το όνομά του εμφανίζεται έκτοτε μόνο σε μονομερείς αναφορές του Έπσταϊν, χωρίς αποδείξεις περαιτέρω επικοινωνίας ή συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα έγγραφα δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που να συνδέουν τον Μπερνς με παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν. Οι επαφές καταγράφονται στο πλαίσιο κοινωνικών ή επαγγελματικών γνωριμιών της περιόδου μετά την αποχώρησή του από τη διπλωματική υπηρεσία.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα αποκαλύψεων γύρω από το δίκτυο επαφών του Επστάιν, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.